В поражении «Шахтера» Луческу винит судей

После поражения в Порту наставник "Шахтера" Мирча Луческу высказался относительно судейства.

- Я, конечно, недоволен. Проиграли матч, который очень хорошо начали. Но все это было до того момента, пока у нас не удалили первого игрока. Второй наш гол, кстати, был чистый. Никто не трогал мяч руками, как это зафиксировал арбитр. С удалениями не согласен. Да, был жесткий подкат, но Ракицкий максимум мог получить предупреждение. Однако он встал, показав, что с ним все в порядке, а соперник демонстрировал, что он умирает от этого столкновения.

После этого "Порту" контролировал мяч, хотя и мы могли отличиться - дважды опасно бил головой Луис Адриано. Хозяевам же пришлось бить из-за пределов штрафной, что они делали не всегда точно. Мы же хорошо закрылись на своей половине поля, перекрывая им путь к нашей штрафной.

Меня удивила манера судейства. В Лиге чемпионов я такое судейство не приветствую. Очень часто судья попадал под влияние публики, которая очень профессионально оказывала на него давление. Нужно детально пересмотреть этот матч, чтобы разобрать моменты. Жаль, что не получилась та игра, которая должна была получиться, а по сути была испорчена. Сегодня была наказана одна команда - "Шахтер".

Террикон