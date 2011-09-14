Шахтер не удержал преимущество в игре против Порту

06:54, 14 сентября 2011
Спорт
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Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершились первые матчи группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах E-H.

Группа E

Челси - Байер 2:0

Генк - Валенсия 0:0

Группа F

Олимпиакос - Марсель 0:1

Боруссия - Арсенал 1:1

Группа G

Порту - Шахтер 2:1 (Халк 28, Клебер 51 - Адриано 12)

АПОЕЛ - Зенит 2:1

Группа H

Барселона - Милан 2:2

Виктория Пльзень - БАТЭ 1:1

В среду состоятся матчи в группах A-D

Группа A. Манчестер Сити - Наполи, Вильяреал - Бавария

Группа B. Лилль - ЦСКА, Интер - Трабзонспор

Группа C. Базель - Оцелул, Бенфика - МЮ

Группа D. Динамо Загреб - Реал, Аякс - Лион

 

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