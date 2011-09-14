Шахтер не удержал преимущество в игре против Порту
06:54, 14 сентября 2011Спорт
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Результаты матчей Лиги чемпионов
Завершились первые матчи группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах E-H.
Группа E
Челси - Байер 2:0
Генк - Валенсия 0:0
Группа F
Олимпиакос - Марсель 0:1
Боруссия - Арсенал 1:1
Группа G
Порту - Шахтер 2:1 (Халк 28, Клебер 51 - Адриано 12)
АПОЕЛ - Зенит 2:1
Группа H
Барселона - Милан 2:2
Виктория Пльзень - БАТЭ 1:1
В среду состоятся матчи в группах A-D
Группа A. Манчестер Сити - Наполи, Вильяреал - Бавария
Группа B. Лилль - ЦСКА, Интер - Трабзонспор
Группа C. Базель - Оцелул, Бенфика - МЮ
Группа D. Динамо Загреб - Реал, Аякс - Лион
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