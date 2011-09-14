Шахтер не удержал преимущество в игре против Порту

Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершились первые матчи группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах E-H. Группа E Челси - Байер 2:0 Генк - Валенсия 0:0 Группа F Олимпиакос - Марсель 0:1 Боруссия - Арсенал 1:1 Группа G Порту - Шахтер 2:1 (Халк 28, Клебер 51 - Адриано 12) АПОЕЛ - Зенит 2:1 Группа H Барселона - Милан 2:2 Виктория Пльзень - БАТЭ 1:1 В среду состоятся матчи в группах A-D Группа A. Манчестер Сити - Наполи, Вильяреал - Бавария Группа B. Лилль - ЦСКА, Интер - Трабзонспор Группа C. Базель - Оцелул, Бенфика - МЮ Группа D. Динамо Загреб - Реал, Аякс - Лион

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