В Ялте соберутся телохранители из 22 стран (список)

Чемпионат мира по многоборью телохранителей пройдет 23-27 сентября в Ялте, турнир соберет бодигардов из 22 стран, сообщили УНИАН организаторы соревнований.

Показать «класс» приедут в Крым охранники из Украины, Австралии, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Грузии, Индии, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Норвегии, Македонии, Молдовы, России, Румынии, США, Франции, Эстонии.

«Пройдут соревнования по технике и тактике защиты VIP во время пешего сопровождения, рукопашному бою, индивидуальной скоростной стрельбе из различных положений, стрельбе по "террористам" из автомобиля и по мишеням при пешем сопровождении клиента. Кроме того, запланированы соревнования на автомобилях по преодолению полосы препятствий и по поиску "взрывных" устройств», - говорится в пресс-релизе.

Также пройдут профильные семинары и выставки-продажи экипировки и снаряжения для сотрудников государственных и частных структур безопасности.

Соревнования охранников проводятся в Украине уже 14 лет.