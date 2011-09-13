Уголовное дело против ФК «Ворскла» закрыто

Уголовное дело против футбольного клуба «Ворскла» закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент клуба, мэр Кременчуга (Полтавская обл.) Олег БАБАЕВ.

По его словам, в офис ФК «Ворскла» пришло постановление СБУ, в котором говорится, что «уголовное дело по факту нецелевого использования денег футбольным клубом закрыто».

Следователи СБУ закрыли дело с формулировкой "за отсутствием состава преступления".

Напомним, СБУ открыло уголовное дело против ФК «Ворскла» в июле этого года. Тогда силовики изъяли документы на ряде предприятий, которые являются спонсорами футбольного клуба (ХК «АвтоКрАЗ», ОАО «Кременчукмясо» и ООО «Кременчугский кожзавод»).