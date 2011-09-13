Уголовное дело против ФК «Ворскла» закрыто
20:07, 13 сентября 2011Спорт
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В офис поступило постановление СБУ
Уголовное дело против футбольного клуба «Ворскла» закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент клуба, мэр Кременчуга (Полтавская обл.) Олег БАБАЕВ.
По его словам, в офис ФК «Ворскла» пришло постановление СБУ, в котором говорится, что «уголовное дело по факту нецелевого использования денег футбольным клубом закрыто».
Следователи СБУ закрыли дело с формулировкой "за отсутствием состава преступления".
Напомним, СБУ открыло уголовное дело против ФК «Ворскла» в июле этого года. Тогда силовики изъяли документы на ряде предприятий, которые являются спонсорами футбольного клуба (ХК «АвтоКрАЗ», ОАО «Кременчукмясо» и ООО «Кременчугский кожзавод»).
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