Украинка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по стрельбе, который проходит в Гренаде (Испания), украинка Наталия КАЛЬНЫШ завоевала золотую медаль континентального первенства в упражнении МГ-6 (женский стандарт), опередив немку Барбару ЛЕЧНЕР.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, отметив, что в этом виде программы Украина впервые за время независимости завоевала “золото”.

4 награды завоевали наши стрелки в командных соревнованиях. Первое место заняла мужская сборная в составе Романа БОНДАРУКА, Тараса МАГМЕТА, Александра ПЕТРИВА (упражнение МП-8). Р.БОНДАРУК занял второе место в скоростной стрельбе из пистолета (упражнение МП-8).

Второй в упражнении МГ-6 стала женская сборная в составе Н.КАЛЬНЫШ, Леси ЛЕСКИВ и Елены ДАВЫДОВОЙ. Бронзовые награды завоевала мужская команда в составе Владислава ПРЯНИШНИКОВА, Александра УЛЬВАКА и Александра ЗИНЕНКО в стрельбе по движущейся мишени в упражнениях МГ-12 и МГ-11-а.

Президент Национального олимпийского комитета Сергей БУБКА поздравил чемпионов, призеров и тренерский состав с удачным стартом на чемпионате Европы и пожелал и в дальнейшем радовать своими успехами сторонников украинского спорта.