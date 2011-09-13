Порту - Шахтер: на кого ставят букмекеры

Сегодня донецкий "Шахтер" стартует в групповом этапе Лиги чемпионов.

Авторитетная букмекерская контора "William hill" оценила шансы команд в матчах первого тура. Британцы не верят в донецкий "Шахтер", которому предстоит играть в Португалии против "Порту". Коэффициент на победу донецкой команды составляет 5,5. Победа "драконов" оценивается в 1,67, а ничья в матче - 3,5, сообщает Террикон.

Также букмекеры не верят в "Милан". На победу итальянцев контора принимает ставки с коэффициентов 8,5, тогда как победа "Барселоны" оценивается в 1,22.

Матч "Порту" - "Шахтер" начнется в 21.45. Трансляция на телеканале "1+1".