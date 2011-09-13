На Олимпиаде выявят спортсменов с "кровяным допингом"

Профессор Дэвид Коуэн, возглавляющий антидопинговую лабораторию Лондонской Олимпиады 2012 года, сообщил, что новый тест для поимки спортсменов, прибегающих к реинфузии, будет впервые использован в рамках Лондонской Олимпиады.

Реинфузия - сбор и обратное вливание собственной крови - в спорте приравнивается к употреблению допинга и известна под названием «кровяной допинг». За счёт увеличения количества эритроцитов в крови, соответственно, улучшается доставка кислорода к тканям тела.

Некоторые победители Олимпиад были обвинены в "кровяном допинге", но ученым до этого момента не удавалось придумать эффективный тест, способный выявить, переливал ли спортсмен собственную кровь, замечает Би-би-си.