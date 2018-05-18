Легенды «Динамо» разгромили мировых звезд

10 сентября на стадионе имени Лобановского встретились не кто-нибудь, а настоящие звезды мирового футбола. Лучшие европейские игроки 90-х сыграли против легендарного состава киевского «Динамо» сезона 98/99. Сильнее оказались динамовцы: финальный счет 7:3 в пользу хозяев поля. Средства, полученные от билетов и рекламы, отдадут на строительство детской спортивной площадки в Богуславе.

Легенды футбола

Не помню, чтобы на День физической культуры и спорта в Киеве собиралось столько «физкультурников». В этом году на благотворительный матч «Легенды футбола» из разных стран пожаловали выдающиеся спортивные личности конца прошлого века.

Еще несколько часов назад 13 самых выдающихся футболистов 90-х поднимались по трапам самолетов в разных концах Европы, а теперь сидят бок о бок со своими старыми украинскими товарищами: переполненные если не сил, то, по крайней мере, энтузиазма.

Правда, еще перед началом игры «европейцы» начали жаловаться на свою физическую форму: сначала капитан команды Юрий Джоркаефф выражает надежду, что в этот раз будет легче, чем в матче против «Динамо» в 1999-ом; потом о своем возрасте напоминает Франк Лебеф («Мы, конечно, постараемся, но мы стареем, потому не рассчитывайте на многое!»). А вот после слов испанца Салинаса, который не услышал высказываний предшественника и один в один повторил его слова, собравшиеся заговорили, не сдаются ли гости еще до выхода на поле: матч хоть и товарищеский, но футбол есть футбол.

Алексей Михайличенко, тренер динамовских легенд, напротив – пообещал, что его команда покажет настоящую игру и обратил внимание на отсутствие у своих игроков животов и на приличный размер их одежды:

«Я очень рад опять увидеть своих друзей, с которыми мы еще не так давно были соперниками на разных уровнях. Не менее приятно встретить и команду, которая была очень сильной в 1999 году, – и я был приятно удивлен, что всем людям, которые проходили тренировку, оказывается, не нужно перешивать форму на несколько размеров больше».

Поностальгировал также и Ребров:

«Идея была собрать все тогдашнее «Динамо», однако не удалось собрать всех – и Валерия Васильевича Лобановского, к сожалению, сейчас тоже нет с нами. Однако я чрезвычайно благодарен всем, кто отозвался, и надеюсь, что матч будет интересен».

А легендарный француз Марсель Десайи даже показал журналистам целую буффонаду о том, как он когда-то гонялся за Ребровым по полю.

За полчаса до начала матча возле поля я встретил Франка Лебефа, который (неужели через нервы?) носился по стадиону с папиросой в зубах.

- Господин Лебеф, не знал, что вы курите (кивает головой. – Авт.)! Давно начали?

- Не то слово – в 15 лет!

- Ничего себе... А что в целом думаете по поводу сегодняшнего события? В Европе часто проводятся такие матчи?

- Это прекрасная инициатива: в первую очередь потому, что это делается, чтобы помочь детям. Я сам такое практикую: мы с одноклубниками создали подобную организацию, и знаете, что? За 10 лет мы собрали 6 миллионов евро!

Если бы так всегда играли!

Те, кто «поставил» на сборную европейских «ветеранов», не учли нескольких факторов. Во-первых, скамья запасных у киевлян оказалась втрое длинней (то есть шестеро против двух). Во-вторых, большинство «европейцев» уже более чем полгода не видели ни мяча, ни друг друга – в отличие от соперника, который провел несколько тренировок. И, в-третьих, на поле не «Динамо 2000-2011», а «Динамо-99»!

Более того: если «наши» еще более-менее были похожи на спортсменов, то сборная Европы скорее напоминала дизайнеров одежды, которые только что прилетели на показ новой коллекции. Причем они сразу дали понять, опровергать такую гипотезу не собираются.

Начало было хоть и медленное, однако «сочное» – с точки зрения игровых моментов. Уже с первых секунд киевляне контролировали игру: сначала Шевченко после первой атаки забил гол с офсайда, дальше на 9-й, 10-й и 12-й минутах Порато спасал ворота от выстрелов Калитвинцева, Реброва и Шевы. При этом процент владения мячом соперниками составляй приблизительно 25%.

Не все так радужно было и в обороне «Динамо». На 5-й и 13-й минутах Владимир Шмицер «проверил» Луценко.

На 16-й минуте Косовский отпасовал Шевченко, который в касание забил в дальний угол.

Пропустив еще два гола-красавца от Реброва и Калитвинцева на 24-й и 26-й минутах, «ватная» сборная мира смогла лишь на исходе тайма реализовать сомнительный пенальти, заработанный Салинасом. Джоркаефф развел киевского голкипера по углам, тем самым сократив разницу до двух мячей. Но и динамовцы не предали традиций: классический гол «в раздевалку».

Матч, кстати, особенный еще и тем, что его комментировали двое футбольных журналистов – Гливинский и Васильков, – которые развлекали скорее футболистов, чем зрителей. Особенно весело было англоязычным футболистам, которых они время от времени просили что-то показать во время игры.

На вторую тридцатипятиминутку Михайличенко выпустил четырех свежих футболистов, и за 5 минут команда забила четвертый гол усилиями Виталия Косовского. А через 3 минуты «дубль» оформил Джоркаефф, опять сократив счет. Начало второго тайма ничем от первого не отличалось, разве что обе команды стали еще медленнее двигаться, однако воспользоваться этим смогли лишь хозяева.

Марсель Десайи, который вышел на замену, немного повысил темп в центре поля, однако его команда, которая преимущественно защищалась, не удержала на 46-й минуте Шевченко, который пробил в «девятку», тем самым окончательно похоронив интригу.

Шева нарушил обещание, которое он вместе с Сергеем Ребровым дал в перерыве: больше не забивать сегодня. Возможно, и из-за этого, его сразу заменил Валентин Белькевич, который еще на поле не успел выбежать, как Ващук из левой положил мяч в нижний угол – 6:2.

Луценко во втором тайме тоже не грустил: время от времени на его собственность покушение совершали Джоркаефф, Келлер и Лоран Робер.

На 56-й минуте Коновалов элегантно перебросил Стефана Порато, который, страхуя защитников, выбежал из ворот метров на двадцать пять. Казалось, за 4 минуты до конца киевляне поставили точку в этом матче. Но «под занавес» – традиционно – в воротах Луценко еще раз расписался Джоркаефф, оформив «хет-трик».

Результат матча, который завершился с необычным счетом 7:3, вызвал незаурядный ажиотаж среди зрителей, которые до последнего не хотели прощаться с любимыми игроками.

Джоркаефф: «Я старался, но не знаю, почему так вышло»

Первой из раздевалки вышла журналистка Катя Осадча: сегодня с «мячом» на голове. А за несколько минут в дверях осторожно показался Андрей Гусин, который медленно подошел к журналистам, однако едва начал что-то говорить, как со скоростью, намного выше той, с которой футболисты двигаются по полю, из раздевалки вылетел почти полный состав «Динамо» во главе с Лужным. На несколько секунд он остановился и молча стоял, пока не послышалось: «Ребята! Валы, нах..!» Больше их никто не видел.

«В первом тайме мы играли серьезно, во втором расслабились – непристойно было столько забивать, - говорит добросовестный Ребров. – Хоть поначалу с ними было и тяжелее».

Даже как на ветеранов, «легенды Европы» достаточно лениво двигались по полю. Я спросил у капитана европейской сборной Джоркаеффа:

- Господин Юрий, ваша команда сегодня была на удивление медленной – почему так вышло?

- Без понятия. Я старался, но я один! Украинцы нас немножко переиграли – нам очень было тяжело с таким небольшим составом.

- А кто, по вашему мнению, наилучше выступил из команды соперников?

- Андрей Шевченко – он был непревзойденным!

Кто-кто, а Игорь Суркис горд за своих ребят:

«Такое впечатление, что многие из этих футболистов и сегодня могли бы играть не хуже молодых. Косовский вообще произвел на меня впечатление: та же скорость, мощность. Ребята сегодня показали все, что прививал Валерий Васильевич Лобановский. Шовковского, правда, не было на поле – его тренер не пустил, у него завтра игра. А Шеву пустил, потому что ему нужна практика. Вообще мастерство не пропьешь – но возраст берет свое».

А вот тренер киевлян, хоть игрой и удовлетворен, но настроен самокритично.

- Кто, по вашему мнению, сегодня был наиболее опасным соперником?

- Наиболее опасный соперник – это мы сами! – ответил Михайличенко.

«Динамо-99» (синие футболки): Луценко, Лужный, Шевченко, Ребров, Гусин, Дмитрулин, Хацкевич, Белькевич, Калитвинцев, Косовский, Кардаш, Коновалов, Головко, Несмачный, Максимов, Федоров. Тренер – Михайличенко.

Европейские легенды (белые футболки): Порато, Джоркаефф, Робер, Лебеф, Сонг, Бергер, Кандела, Салинас, Шмицер, Десаи, Келлер, де Бур. Тренер – Гуллит.

Главный арбитр – Шебик/

Арсен Цимбалюк, студент Института журналистики КНУ им. Шевченко

Фото УНИАН