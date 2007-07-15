Завершился матч Шахтер - Динамо
Решили не портить друг другу выходной
В чемпионате Украины по футболу стартовал первый тур. Центральный матч не выявил победителя: в Донецке киевское "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" - 1:1.
Голы: 25 минута Гусев навесил с правого фланга в центр штрафной, Ринкон головой переправил мяч точно в угол ворот Андрея Пятова.
59 минута Шахтер буквально затолкал мяч в ворота динамовцев. Марика прорвался по правому флангу в штрафную и в борьбе с Родриго сделал навес - мяч после рикошета от ноги динамовца, скользнув по перекладине, прилетел на дальнюю штангу, откуда Жадсон головой занес мяч в сетку.
Остальные матчи первого тура завершились со следующими результатами:
"Металлург З " - "Карпаты" 1:0
Голы: Кашевский 27
"Ворскла" - "Заря" 1:1
Голы: Кравченко 90+2 - Цихмейструк 15
"Днепр" - "Кривбасс" 2:0
Голы: Самодин 3, Воробей 88
"Закарпатье" – "Таврия" 1:0
Гол: Бундаш 66
"Металлист" – "Нефтяник" 2:0
Голы: Девич 22, 88
“Арсенал” – “Металлург Д ” 1:3
Голы: Жоземар дос Сантос 58 - Косырин 28, 73, 89
Заключительный матч первого тура будет сыгран в среду между командами Черноморец - ФК Харьков.