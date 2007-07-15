Завершился матч Шахтер - Динамо

В чемпионате Украины по футболу стартовал первый тур. Центральный матч не выявил победителя: в Донецке киевское "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" - 1:1.

Голы: 25 минута Гусев навесил с правого фланга в центр штрафной, Ринкон головой переправил мяч точно в угол ворот Андрея Пятова.

59 минута Шахтер буквально затолкал мяч в ворота динамовцев. Марика прорвался по правому флангу в штрафную и в борьбе с Родриго сделал навес - мяч после рикошета от ноги динамовца, скользнув по перекладине, прилетел на дальнюю штангу, откуда Жадсон головой занес мяч в сетку.

Остальные матчи первого тура завершились со следующими результатами:

"Металлург З " - "Карпаты" 1:0

Голы: Кашевский 27

"Ворскла" - "Заря" 1:1

Голы: Кравченко 90+2 - Цихмейструк 15

"Днепр" - "Кривбасс" 2:0

Голы: Самодин 3, Воробей 88

"Закарпатье" – "Таврия" 1:0

Гол: Бундаш 66

"Металлист" – "Нефтяник" 2:0

Голы: Девич 22, 88

“Арсенал” – “Металлург Д ” 1:3

Голы: Жоземар дос Сантос 58 - Косырин 28, 73, 89

Заключительный матч первого тура будет сыгран в среду между командами Черноморец - ФК Харьков.