Моуринью: Шева? А что с ним?
18:52, 15 июля 2007Спорт
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Тренер опровергает слухи
|Шевченко в матче против "Америки". Фото АР
Отвечая на вопрос о том останется ли Андрей в составе "Челси" к началу нового сезона, Моуринью ответил: "Шева? А что с ним? Понятия не имею, что там выдумывает пресса, но Андрей работает на сборах наравне со всеми и сыграет с "Америкой" (Матч завершился победой "синих". Андрей отыграл первый тайм, но не смог отличиться). Он очень неплохо смотрится на сборах и ничего не говорил мне о своём желании покинуть "Челси".
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