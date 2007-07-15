Моуринью: Шева? А что с ним?

Жозе Моуринью в своем интервью опроверг слухи о возможном возвращении Андрея Шевченко в Италию.

Отвечая на вопрос о том останется ли Андрей в составе "Челси" к началу нового сезона, Моуринью ответил: "Шева? А что с ним? Понятия не имею, что там выдумывает пресса, но Андрей работает на сборах наравне со всеми и сыграет с "Америкой" (Матч завершился победой "синих". Андрей отыграл первый тайм, но не смог отличиться). Он очень неплохо смотрится на сборах и ничего не говорил мне о своём желании покинуть "Челси".

ФК Челси