Сёмин опроверг слухи о своем приходе в сборную Украины
08:12, 12 сентября 2011Спорт
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"Мы все помощники Блохина"
Информация о возможном приходе Юрия Семина на должность главного тренера сборной Украины, распространенная некоторыми СМИ, не отвечает действительности.
Об этом сам российский специалист заявил в эфире канала "2+2".
"Это чистой воды утка журналистов. Этого нет и быть не может, я - тренер "Динамо", а Олег Блохин - сборной", - категорически сказал Семин.
"Я ему должен помогать игроками, я думаю, что ему нужно помогать игроками", - продолжил он.
"Замена не нужна, тем более сборная показала такой матч в Харькове... Мы все помощники Блохина", - отметил он.
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