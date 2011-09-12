Сёмин опроверг слухи о своем приходе в сборную Украины

Информация о возможном приходе Юрия Семина на должность главного тренера сборной Украины, распространенная некоторыми СМИ, не отвечает действительности.

Об этом сам российский специалист заявил в эфире канала "2+2".

"Это чистой воды утка журналистов. Этого нет и быть не может, я - тренер "Динамо", а Олег Блохин - сборной", - категорически сказал Семин.

"Я ему должен помогать игроками, я думаю, что ему нужно помогать игроками", - продолжил он.

"Замена не нужна, тем более сборная показала такой матч в Харькове... Мы все помощники Блохина", - отметил он.

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