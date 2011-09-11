Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу
В таблице - двоевластие
Сегодняшними матчами завершился 9-й тур Чемпионата Украины по футболу
Заря – Днепр 2:0 (Хомченовский 44, Белый 83)
Оболонь - Металлург 0:1 (Казарян 62)
Динамо - Ильичевец 3:1 (Нинкович 14, Ярмоленко 68, Бутко 77 авт. - Кожанов 88)
Напомним, что ранее сыграли
Ворскла - Черноморец 3:1 (Янузи 33, Громов 60, Ребенок 68 - Донец 81)
Александрия - Карпаты 1:1 (Кабанов 72 - Батиста 51)
Металлист - Арсенал 0:0
Шахтер - Волынь 5:1 (Адриано 18, 37, Эдуардо 27, Жадсон 34, Коста 84 - Майкон 52)
Таврия - Кривбасс 1:2 (Бойко 6 авт. - Самодин 56, Сердюк 80)
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Матчи 10-го тура назначены на:
16 сентябряВолынь (12) - Металлург (10)
17 сентября
Ильичевец (8) - Заря (10)
Карпаты (6) - Оболонь (4)
Днепр (9) - Таврия (14)
18 сентября
Черноморец (5) - Динамо (23)
Кривбасс (16) - Металлист (19)
Шахтер (23) - Ворскла (14)
Арсенал (13) - Александрия (8)