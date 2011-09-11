Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

20:48, 11 сентября 2011
Спорт
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В таблице - двоевластие

Сегодняшними матчами завершился 9-й тур Чемпионата Украины по футболу

Заря – Днепр 2:0 (Хомченовский 44, Белый 83)

Оболонь - Металлург 0:1 (Казарян 62)

Динамо - Ильичевец 3:1 (Нинкович 14, Ярмоленко 68, Бутко 77 авт. - Кожанов 88)

Напомним, что ранее сыграли

Ворскла - Черноморец 3:1 (Янузи 33, Громов 60, Ребенок 68 - Донец 81)

Александрия - Карпаты 1:1 (Кабанов 72 - Батиста 51)

Металлист - Арсенал 0:0

Шахтер - Волынь 5:1 (Адриано 18, 37, Эдуардо 27, Жадсон 34, Коста 84 - Майкон 52)

Таврия - Кривбасс 1:2 (Бойко 6 авт. - Самодин 56, Сердюк 80)

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Матчи 10-го тура назначены на:

16 сентября

Волынь (12) - Металлург (10)

17 сентября

Ильичевец (8) - Заря (10)

Карпаты (6) - Оболонь (4)

Днепр (9) - Таврия (14)

18 сентября

Черноморец (5) - Динамо (23)

Кривбасс (16) - Металлист (19)

Шахтер (23) - Ворскла (14)

Арсенал (13) - Александрия (8)

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