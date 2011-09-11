Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

В таблице - двоевластие

Сегодняшними матчами завершился 9-й тур Чемпионата Украины по футболу Заря – Днепр 2:0 (Хомченовский 44, Белый 83) Оболонь - Металлург 0:1 (Казарян 62) Динамо - Ильичевец 3:1 (Нинкович 14, Ярмоленко 68, Бутко 77 авт. - Кожанов 88) Напомним, что ранее сыграли Ворскла - Черноморец 3:1 (Янузи 33, Громов 60, Ребенок 68 - Донец 81) Александрия - Карпаты 1:1 (Кабанов 72 - Батиста 51) Металлист - Арсенал 0:0 Шахтер - Волынь 5:1 (Адриано 18, 37, Эдуардо 27, Жадсон 34, Коста 84 - Майкон 52) Таврия - Кривбасс 1:2 (Бойко 6 авт. - Самодин 56, Сердюк 80) *** Матчи 10-го тура назначены на: 16 сентября Волынь (12) - Металлург (10) 17 сентября Ильичевец (8) - Заря (10) Карпаты (6) - Оболонь (4) Днепр (9) - Таврия (14) 18 сентября Черноморец (5) - Динамо (23) Кривбасс (16) - Металлист (19) Шахтер (23) - Ворскла (14) Арсенал (13) - Александрия (8)

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