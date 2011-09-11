Шева готовится к матчу против «Сток-Сити»
14:34, 11 сентября 2011Спорт
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Возможно, увидим на поле и сегодня
Нападающий "Динамо" Андрей Шевченко, который возобновляется после травмы, готовится к матчу Лиги Европы против английского "Сток Сити", хотя может выйти на поле уже в матче против "Ильичевца" (состоится сегодня в 19.30).
Об этом заявил президент "Динамо" Игорь Суркис, пишет Чемпион.
"Вполне возможно, что в воскресенье мы увидим Шевченко на поле в матче с "Ильичевцем". Но целеустремленно Андрей готовится к поединку со "Сток Сити".
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