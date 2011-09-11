Адамек говорит, что Кличко его не удивил

Польский супертяжеловес Томаш Адамек признал, что чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Виталий Кличко превзошёл его в субботнем бою.

"С самого начала я знал, что бой складывается не в мою пользу. Я пытался переломить ход боя и перехитрить Виталия, но он умный боксёр, он был лучше сегодня. Не думаю, что он меня чем-либо удивил, он просто был лучше. С физической точки зрения я в порядке, просто у меня много рассечений. Я смогу жить нормальной жизнью. Это бокс, не шахматы. Во втором раунде я получил удар, смог сохранить свой баланс, однако каждый удар меняет вас, отнимает часть сил. Но я всё равно старался", — цитирует Адамека Fightnews.

Бой Кличко – Адамек состоялся 10 сентября во Вроцлаве (Польша) и завершился победой украинца техническим нокаутом в 10-м раунде.

Чемпионат.ру