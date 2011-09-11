Виталий Кличко рассказал, кого хочет нокаутировать следующим

Чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Виталий КЛИЧКО после победы над поляком Томашем АДАМЕКОМ назвал своим возможным следующим соперником британца Дэвида ХЭЯ.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом В.КЛИЧКО сказал на пресс-конференции во Вроцлаве после боя с Т.АДАМЕКОМ.

«Не знаю, кто будет моим следующим соперником. Дайте мне несколько недель отдыха, и тогда могу это объявить”, - сказал сначала В.КЛИЧКО, однако сразу добавил, что одним из потенциальных противников может быть британец.

«Знаю, что Дэвид ХЭЙ хочет со мной драться, и я тоже хочу, потому что он зацепил меня лично и моего брата, и поэтому хочу его нокаутировать», - сказал В.КЛИЧКО.

В свою очередь Т.АДАМЕК назвал В.КЛИЧКО «слишком мудрым», чтобы навязать ему свой способ ведения поединка.

«Чувствовал, что бой не проходит так, как бы я хотел. Пытался как-то обмануть противника, однако он был слишком мудрым», - сказал польский боксер.

Т.АДАМЕК извинился перед своими болельщиками за проигрыш, отметив, что украинский боксер имел значительно лучшие «физические преимущества» в бое.

Он также заверил, что не получил серьезных травм и чувствует себя хорошо.

В.КЛИЧКО назвал нелегким поединок с Т.АДАМЕКОМ, отметив скорость и выносливость своего соперника. «АДАМЕК лучший, но не в тяжелом весе», - добавил он.