Кличко: Адамек ел как тяжеловес

Украинский боксер-тяжеловес Виталий Кличко в субботу защитил титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет), победив поляка Томаша Адамека техническим нокаутом в 10-м раунде: судья остановил бой за явным преимуществом (онлайн-трансляция на Ленте.ру).

"Он очень быстрый, и он хороший боксер, но недостаточно хорош для этого веса, это другой класс. Он ел как тяжеловес, но тяжеловесом нужно родиться, нельзя просто перейти на другую ступень", - отметил Кличко, комментируя встречу с Адамеком.

"Виталий был просто самым лучшим, этому учишься в спорте. Когда я вышел на ринг, я думал, что как всегда выиграю бой. Я сделал все что мог, но этого было мало", - приводит слова проигравшего Agence France-Presse.