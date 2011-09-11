Кличко победил во Вроцлаве

Украинский боксер-тяжеловес Виталий Кличко победил поляка Томаша Адамека и в седьмой раз защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

Бой состоялся в субботу на построенном к Евро-2012 футбольном стадионе во Вроцлаве (Польше).

Кличко, владевший значительным преимуществом на протяжении всего боя, одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Старший из братьев Кличко выиграл 43-й бой в профессиональной карьере (40 из них нокаутом), а поляк потерпел второе поражение.

Братья Кличко остаются обладателями четырех чемпионских титулов по самым престижным версиям. Владимир - владелец чемпионских поясов по версиям IBF, WBO и WBA, а Виталий носит титул чемпиона WBC, замечает РИА Новости.