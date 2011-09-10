Результаты матчей 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

Ворскла прибавила 3 очка, Металлист - нет

Завершаются сегодняшние матчи 9-го тура Чемпионата Украины по футболу Ворскла - Черноморец 3:1 (Янузи 33, Громов 60, Ребенок 68 - Донец 81) Александрия - Карпаты 1:1 (Кабанов 72 - Батиста 51) Металлист - Арсенал 0:0 Напомним, что вчера сыграли Шахтер - Волынь 5:1 (Адриано 18, 37, Эдуардо 27, Жадсон 34, Коста 84 - Майкон 52) Таврия - Кривбасс 1:2 (Бойко 6 авт. - Самодин 56, Сердюк 80) ... а завтра тур завершат Заря (7) - Днепр (9) Оболонь (4) - Металлург (7) Динамо (20) - Ильичевец (8)

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