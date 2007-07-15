Челси победил Америку

Английский футбольный клуб «Челси» победил в гостях в товарищеском матче со счётом 2:1 мексиканский клуб «Америка». Как сообщает AP, голы забили Джон Тэрри, Флоран Малуда за «Челси» и Хуан Карлос Москеда за «Америку». Жозе Моуринью очень доволен. Его новое приобретение - Флоран Малуда показал смелый дебют, а команда одержала победу в первом матче предсезонья. Напомним, Малуда перешел к «синим» за 27 миллионов долларов из французского чемпиона «Лиона» во вторник.