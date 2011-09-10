Украинские спортсмены завоевали 164 лицензии на Олимпиаду-2012

Украинские спортсмены завоевали 164 лицензии на право участия в ХХХ летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2012 году в Лондоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта, об этом председатель ведомства Равиль САФИУЛЛИН заявил в своем выступлении на торжествах по случаю празднования Дня физической культуры и спорта и подведения итогов 20-летия развития спорта в независимой Украине.

По его словам, по состоянию на начало сентября украинцы завоевали лицензии, в частности, в таких видах спорта: легкая атлетика (71 лицензия), стрельба пулевая (8), плавание (46), современное пятиборье (2), прыжки в воду (6), стрельба из лука (6), конный спорт (4), байдарка и каноэ (2), гребля академическая (19).

«Всего, мы рассчитываем завоевать более 300 олимпийских лицензий», - отметил Р.САФИУЛЛИН.

Председатель Государственной службы молодежи и спорта добавил, что на протяжении 2011 года в олимпийских видах спорта украинцы на чемпионатах мира и Европы завоевали 22 золотых, 22 серебряных и 31 бронзовую медали. Эти достижения дают основания надеяться на высокие результаты украинской команды на ХХХ летних Олимпийских играх, отметил он.