Шахтер легко разбил Волынь
21:17, 09 сентября 2011Спорт
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Начался 9-й тур чемпионата по футболу
Состоялись первые матчи 9-го тура Чемпионата Украины по футболу
Шахтер - Волынь 5:1 (Адриано 18, 37, Эдуардо 27, Жадсон 34, Коста 84 - Майкон 52)
Таврия - Кривбасс 1:2 (Бойко 6 авт. - Самодин 56, Сердюк 80)
Завтра тур продолжат
Ворскла (11) - Черноморец (5)
Александрия (7) - Карпаты (5)
Металлист (18) - Арсенал (12)
... и в воскресенье завершат
Заря (7) - Днепр (9)
Оболонь (4) - Металлург (7)
Динамо (20) - Ильичевец (8)
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