Шахтер легко разбил Волынь

Начался 9-й тур чемпионата по футболу

Состоялись первые матчи 9-го тура Чемпионата Украины по футболу Шахтер - Волынь 5:1 (Адриано 18, 37, Эдуардо 27, Жадсон 34, Коста 84 - Майкон 52) Таврия - Кривбасс 1:2 (Бойко 6 авт. - Самодин 56, Сердюк 80) Завтра тур продолжат Ворскла (11) - Черноморец (5) Александрия (7) - Карпаты (5) Металлист (18) - Арсенал (12) ... и в воскресенье завершат Заря (7) - Днепр (9) Оболонь (4) - Металлург (7) Динамо (20) - Ильичевец (8)

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