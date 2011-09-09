Шахтер легко разбил Волынь

21:17, 09 сентября 2011
Спорт
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Начался 9-й тур чемпионата по футболу

Состоялись первые матчи 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер - Волынь 5:1 (Адриано 18, 37, Эдуардо 27, Жадсон 34, Коста 84 - Майкон 52)

Таврия - Кривбасс 1:2 (Бойко 6 авт. - Самодин 56, Сердюк 80)

Завтра тур продолжат

Ворскла (11) - Черноморец (5)

Александрия (7) - Карпаты (5)

Металлист (18) - Арсенал (12)

... и в воскресенье завершат

Заря (7) - Днепр (9)

Оболонь (4) - Металлург (7)

Динамо (20) - Ильичевец (8)

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