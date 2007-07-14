Будущий стадион ФК ”Днепр” - единственный, отвечающий требованиям УЕФА
18:39, 14 июля 2007Спорт
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Число зрительских мест – 31 тысяча. Ориентировочный рок сдачи – сентябрь 2007 г. Оценочная стоимость проекта - 50 млн. долларов.
|Будущий стадион ФК ”Днепр” в Днепропетровске - единственный в Украине, полностью отвечающий требованиям УЕФА. Мест – 31 тысяча. Срок сдачи – сентябрь 2007 г. Стоимость проекта - 50 млн. долларов.
Фото Дмитрия Стаховского / УНИАН
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