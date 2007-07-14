Будущий стадион ФК ”Днепр” - единственный, отвечающий требованиям УЕФА

Число зрительских мест – 31 тысяча. Ориентировочный рок сдачи – сентябрь 2007 г. Оценочная стоимость проекта - 50 млн. долларов.

Фото Дмитрия Стаховского / УНИАН

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