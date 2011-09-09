Матчи Динамо в Лиге Европы покажет «1+1»

Все матчи киевского "Динамо" в групповом раунде Лиги Европы в прямом эфире будет транслировать канал 1+1.

Напомним, первый поединок этой стадии турнира команда Юрия Семина проведет уже в ближайший четверг - в Киеве, против английского "Сток Сити".

Начало этой встречи - в 20:00.

Сообщалось, что в продаже появились билеты на первый матч группового турнира Лиги Европы "Динамо" (Киев, Украина) - "Сток Сити" (Англия).

Напомним, кроме "Сток Сити" соперниками "Динамо" в групповом раунде Лиги Европы будут турецкий "Бешикташ" и израильский "Маккаби".

Gazeta.ua