Матчи Динамо в Лиге Европы покажет «1+1»
12:01, 09 сентября 2011Спорт
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В продаже - билеты на Сток-Сити
Все матчи киевского "Динамо" в групповом раунде Лиги Европы в прямом эфире будет транслировать канал 1+1.
Напомним, первый поединок этой стадии турнира команда Юрия Семина проведет уже в ближайший четверг - в Киеве, против английского "Сток Сити".
Начало этой встречи - в 20:00.
Сообщалось, что в продаже появились билеты на первый матч группового турнира Лиги Европы "Динамо" (Киев, Украина) - "Сток Сити" (Англия).
Напомним, кроме "Сток Сити" соперниками "Динамо" в групповом раунде Лиги Европы будут турецкий "Бешикташ" и израильский "Маккаби".
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