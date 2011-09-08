35 хоккеистов выразили желание выступать за ярославский "Локомотив"

За ярославский ХК "Локомотив", игроки которого погибли в авиакатастрофе, выразили желание выступать более 35 спортсменов, сообщает Радио Свобода.

Об этом заявил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, речь идет даже о том, что, по крайней мере, первый сезон заработную плату этим игрокам будут выплачивать клубы, которые они покинут.

Ранее А.Медведев сообщал, что все 18 клубов КХЛ поддержали идею выделить по несколько игроков, чтобы сформировать новую команду в Ярославле. Он также сказал, что в связи с трагическими событиями в Ярославской области старт четвертого сезона чемпионата КХЛ по хоккею перенесен на 12 сентября.

Вчера президент Федерации хоккея России Вячеслав Третьяк также отметил, что ФХР совместно с Континентальной хоккейной лигой, "сделает новую команду" в Ярославле, чтобы продолжить традиции "Локомотива".

***

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и губернатор Ярославской области Сергей Вахруков обсудили на встрече в Ярославле будущее ХК "Локомотив" и приняли решение, что он продолжит выступление в розыгрыше Лиги, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

По словам источника, рассматриваются два варианта формирования состава команды: первый - "Локомотив" продолжит выступление своим молодежным составом; второй - будет одна пятерка из молодежки "Локомотива" плюс хоккеисты из других клубов КХЛ.