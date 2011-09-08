ФК "Пахтакор" выразил соболезнования хоккейному клубу "Локомотив"

Ташкентский футбольный клуб "Пахтакор" выразил соболезнования родным и близким хоккеистов ярославского "Локомотива", погибших в авиакатастрофе, сообщил РИА Новости представитель "Пахтакора".

"Пахтакор" пережил подобную трагедию 11 августа 1979 года, когда вся команда, направляясь на матч, погибла в авиакатастрофе.

"Очень надеемся, что в ближайшее время новое поколение ХК "Локомотив" будет радовать всех своих болельщиков красивой игрой. Вечная им память", - сказал собеседник агентства.

"Мы по себе знаем, что такое потерять целую команду", - сказал представитель "Пахтакора".