ФК "Пахтакор" выразил соболезнования хоккейному клубу "Локомотив"
19:53, 08 сентября 2011Спорт
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"Знаем, что такое потерять целую команду"
Ташкентский футбольный клуб "Пахтакор" выразил соболезнования родным и близким хоккеистов ярославского "Локомотива", погибших в авиакатастрофе, сообщил РИА Новости представитель "Пахтакора".
"Пахтакор" пережил подобную трагедию 11 августа 1979 года, когда вся команда, направляясь на матч, погибла в авиакатастрофе.
"Очень надеемся, что в ближайшее время новое поколение ХК "Локомотив" будет радовать всех своих болельщиков красивой игрой. Вечная им память", - сказал собеседник агентства.
"Мы по себе знаем, что такое потерять целую команду", - сказал представитель "Пахтакора".
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