На женский чемпионат мира по футболу претендуют 5 стран

Международная федерация футбола (ФИФА) объявит хозяев чемпионата мира по футболу среди мужских команд 2014 года и мирового первенства среди женщин 2011 года в конце октября текущего года, информирует AP.

Исполком ФИФА огласит свой выбор 30 октября, а днем ранее кандидаты смогут представить руководству федерации последние презентации своих заявок.

Единственным кандидатом на проведение ЧМ-2014 на данный момент является Бразилия, которая должна до 31 июля подтвердить свою заявку.

На женский чемпионат мира-2011 претендуют пять стран - Австралия, Германия, Канада, Перу и Франция. Все они должны предоставить в ФИФА необходимый пакет документов с гарантиями до 15 октября.