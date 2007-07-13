На женский чемпионат мира по футболу претендуют 5 стран
23:21, 13 июля 2007Спорт
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...а на мужской - одна, и ту ФИФА ещё ждёт
Международная федерация футбола (ФИФА) объявит хозяев чемпионата мира по футболу среди мужских команд 2014 года и мирового первенства среди женщин 2011 года в конце октября текущего года, информирует AP.
Исполком ФИФА огласит свой выбор 30 октября, а днем ранее кандидаты смогут представить руководству федерации последние презентации своих заявок.
Единственным кандидатом на проведение ЧМ-2014 на данный момент является Бразилия, которая должна до 31 июля подтвердить свою заявку.
На женский чемпионат мира-2011 претендуют пять стран - Австралия, Германия, Канада, Перу и Франция. Все они должны предоставить в ФИФА необходимый пакет документов с гарантиями до 15 октября.
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