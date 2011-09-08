В Донецке произошло ДТП при участии нескольких автомобилей.

Как сообщает Террикон, особенно привлекал внимание дорогой синее-голубой "Мазератти", как оказалось, владельцем которого является нападающий "Шахтера" и сборной Украины Евгений Селезнев.

Очевидно, футболист не рассчитал тормозной путь и врезался в автомобиль, который стоял впереди. Тот, в свою очередь, по инерции ударил еще одно авто.

Однако у "Мазерати" пострадал не только капот, но и задняя часть, в которую "въехал" еще один участник ДТП.

Судя по повреждениям автомобилей, главный ущерб будет финансовым. Физически никто не пострадал.

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Форвард «Шахтера» попал в ДТП