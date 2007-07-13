В Киеве на Министерке построят Центр коневодства и конного спорта

На Оболони возле озера Редькино (Министерка) построят Главный сервисный селекционно-технологический центр коневодства и конного спорта.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сессии Киевсовета 12 июля.

В частности, депутаты приняли решение передать ООО «Днепровская Ривьера» с этой целью земельные участки на улице Павла Дыбенко, 9 и ул. Богатырской (возле озера Редькино) в Оболонском районе Киева.

Согласно документу решения, обществу передается в долгосрочную аренду на 15 лет в целом 20,54 га земли для строительства центра коневодства и конного спорта. При этом 1,8 га возле озера Редькино исключаются из перечня озелененных территорий, которые резервируются для развития сети зеленых насаждений общего пользования на период после 2010 г.

Как отмечается в пояснительной записке, переданная обществу территория имеет частичную застройку.

Согласно официальной информации сайта городской власти “День Киева 2007” (http://day.kmv.gov.ua), в мае 2005 г. сессия Киевсовета приняла решение о продаже двух земельных участков общей площадью 46 га в урочище Оболонь на улице Богатырской, к северу от залива Верблюд в Оболонском районе, которые были проданы ООО "Днепровская Ривьера" за 96 млн. грн. для строительства, эксплуатации и обслуживания индивидуальной котеджной застройки и для строительства главного сервисного селекционно-технологичного центра коневодства и конного спорта.