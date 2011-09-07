Платини собственными глазами хочет увидеть прогресc в Украине

Президент Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Мишель ПЛАТИНИ 26-27 сентября с рабочим визитом посетит Украину.

Об этом УНИАН сообщил директор турнира, руководитель Местного организационного комитета «Евро-2012 Украина» Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, М.ПЛАТИНИ 26 сентября побывает во Львове и Донецке, а 27 сентября – в Харькове и Киеве.

Он проинспектирует в каждом городе «основные объекты Евро-2012 – стадион и аэропорт», сообщил М.ЛУБКИВСКИЙ.

Кроме этого, во время визита М.ПЛАТИНИ в Украину будет проведено совещание, на котором будет оглашен «комплекс вопросов, которые еще нужно решить», сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

«Это давно запланированный визит для того, чтобы убедиться в прогрессе, которого достигла Украина в плане подготовки к Евро. Кроме того, будет проведен так называемый субнаблюдательный совет, то есть украинские участники, члены этого совета совместно с президентом ПЛАТИНИ огласят весь комплекс вопросов, которые еще нужно решить», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.