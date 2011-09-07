Определились еще двое участников Евро-2012

Во вторник, 6 сентября определились еще два участника чемпионата Европы по футболу 2012 года. Это сборные Италии и Испании.

Итальянцы оформили путевку в тяжелом матче со Словенией. Единственный гол забил Джампаоло Паццини на 85-й минуте.

А Испания не оставила камня на камне от Лихтенштейна, отправив в ворота футбольного карлика шесть "сухих" мячей. По два гола забили Альваро Негредо и Давид Вилья. И по голу записали на свой счет Хави и Серхио Рамос.

Отметим, что испанцы, как и немцы с голландцами пока выиграли все матчи в отборочном турнире. А Италия одержала победы в 7-ми играх и еще одну свела к ничьей.

А вот сборная Нидерландов де-факто уже может готовиться к Евро-2012. А вот де-юре соотечественники ван Бастена и Райкаарда могут оформить путевку в следующей игре отбора.

Также близка к выходу на Евро-2012 сборная Англии. Для этого подопечным Фабио Капелло нужно не проиграть Черногории.

А вот в других группах борьба за право сыграть летом в 2012 году на полях Украины и Польши будет длиться до последнего матча. А следующие туры отбора пройдут в октябре.

Напомним, что первыми путевку на Евро-2012 через квалификационный турнир оформили немцы, которые досрочно выиграли группу А.

ТСН