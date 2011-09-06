Завершена работа над музыкой к балету об ФК «Шахтер»

Завершена работа над музыкой к балету о футбольном клубе «Шахтер» (Донецк).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба со ссылкой на режиссера проекта, художественного руководителя Донецкого национального театра оперы и балета им. Соловьяненко Вадима ПИСАРЕВА.

«Музыка уже написана, и в январе следующего года мы приступим к репетициям, чтобы к началу чемпионата Европы презентовать балет», - сказал он.

По словам В.ПИСАРЕВА, генеральные репетиции балета запланированы на апрель 2012 года, а в мае балет будет представлен на суд общественности.

«Все роли будут исполнять донецкие артисты: Максим ВАЛЬЧИК, Артем АЛИФАНОВ, Мирослав ГРАБОВСКИЙ, Владимир ФОМЕНКО и другие – но состав полностью мужской», - отметил В.ПИСАРЕВ.

Он акцентировал, что в балете «вся борьба изображена, конечно же, классическими движениями, а не футбольными: по сцене с мячом никто гонять не будет».

«Воля к победе, стремление, командный дух, терзание после поражений, современный виток «Шахтера» вверх – вот о чем будет наш балет», - подчеркнул режиссер проекта.

В.ПИСАРЕВ также добавил, что в балетной постановке будут угадываться прототипы известных личностей – тех людей, которые добились с «Шахтером» наибольших успехов, внесли свой вклад в громкие победы клуба.

Режиссер также указал, что в балете «обязательно будет отображена история становления «Шахтера» - вплоть до триумфов сегодняшних дней».

«Могу сказать, что такой проект поистине уникален, им можно по-настоящему гордиться! Сегодня ни у «Барселоны», ни у «Манчестер Юнайтед» такого нет», - заключил В.ПИСАРЕВ.

Автор музыки к балету, киевский композитор Анастасия КОМЛИКОВА отметила, что творческая группа постановщиков балета неоднократно побывала на базе «Шахтера», где смотрела тренировки команды, «изучала какие-то психологические, бытовые моменты».

«Нам было важно передать и ту атмосферу, которая присутствует на матчах команды на «Донбасс Арене», а поэтому в музыкальном сопровождении используется не только оркестр, но и современное электронное звучание, которое поможет лучше передать эмоции трибун», - акцентировала композитор.

«Для нас важно привлечь тех, кто любит футбол, к балету, и наоборот», - отметила А.КОМЛИКОВА.

Как сообщал УНИАН, балетная постановка об ФК «Шахтер» в двух отделениях будет состоять из 15 сцен, у каждой из которых – свой прототип из числа легендарных игроков «Шахтера». Рабочее название балета – «История одной биографии».