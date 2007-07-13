Сегодня стартует 17-й чемпионат Украины по футболу

В пятницу, 13 июля, возьмет старт очередной розыгрыш чемпионата Украины по футболу. Откроется чемпионат в стартовом матче в Запорожье, а главной интригой первого тура станет вторая часть трилогии Динамо (Киев) - Шахтер (Донецк) за первый круг сезона 2007/2008

Начинается чемпионат Украины пятничным матчем в Запорожье, где Металлург будет принимать Карпаты.

В субботу в высшей лиге пройдут все остальные матчи первого тура. После долгого перерыва стартует Нефтяник. Стартовый матч дебютант Высшей лиги проведет с бронзовым призером, участником Кубка УЕФА, харьковским Металлистом.

Любопытным может получиться воскресный матч киевского Арсенала и донецкого Металлурга, противостояние которых знаменуется результативными перестрелками и накалом страстей до финального свистка. Арсенал в грядущем сезоне переворачивает новую страничку в истории своего существования, что связано с приходом в команду Вадима Рабиновича.

К тому же, Канониры сегодня подписали экс-форварда Металлурга - Георгия Деметрадзе, значительно усилив свои атакующие возможности.

Центральным матчем стартового тура станет, безусловно, Шахтер - Динамо. В преддверии очередной битвы титанов динамовская молодежь смогла выиграть Суперкубок Украины, а оба гранда отечественного футбола - провести сильную и точечную трансферную политику, плоды которой, возможно, можно будет увидеть уже в воскресенье.

Телетрансляции матчей 1-го тура 17-го чемпионата Украины:

Пятница, 13 июля

19:00. УТ-1. Металлург З. - Карпаты

Суббота, 14 июля

17:00. УТ-1. Металлист - Нефтяник

Воскресенье, 15 июля

17:00. УТ-1. Арсенал - Металлург Д.

19:00. Украина. Шахтер - Динамо

Среда, 18 июля

18:00. УТ-1. Черноморец - ФК Харьков

Корреспондент.net