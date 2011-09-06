Дуду и Ади забили первые голы за киевское Динамо

Во вторник футболисты киевского "Динамо", которые не вызваны в расположение сборных, провели товарищеский поединок с молодежным составом. Матч продолжался в формате "три тайма по двадцать минут каждый" и закончился уверенной победой первой динамовской команды со счетом 3:0, передает ТСН.

В воротах голкипера молодежной команды Тимофеева расписались Андрей Шевченко, бразилец Дуду и нигериец Фанендо Ади. Для двух последних это были первые голы за "Динамо".

Кроме бразильского новичка Дуду наставник "Динамо" Юрий Семин усмотрел в действиях колумбийца Андреса Эскобара.

Южноамериканские новички действовали на флангах атаки и понравились своей техникой и умением отдать острый пас.

В частности, Дуду на 15-й минуте убежал от соперника и метров с 20-ти пробил точно в угол, забив второй мяч в ворота команды Хацкевича.

Наиболее же новичкам подсказывал Бетао, который на разговорном уровне владеет русским языком. "Ребята только пришли в" Динамо ", им нужно много работать. Это хорошие игроки, со скоростью, техникой. Они помогут нам", - считает Бетао.

А счет в матче уже на третьей минуте открыл Андрей Шевченко. Лидер "Динамо" из-за перелома челюсти пропустил 20 дней и теперь много работает, чтобы вернуться на поле в основном составе. Мог Шевченко забить еще несколько мячей, но подвела точность. В первом случае ударом со штрафного нападающий отправил мяч в перекладину, а затем не реализовал выход один на один с вратарем.

Третий мяч в ворота "молодежки" забил нигерийский нападающий Фанендо Ади, который также недавно восстановился после травмы. Дуду прострелил с правого фланга, а нигериец слета вколотил мяч в ворота.

Отметим, что в среду у футболистов основного состава "Динамо" будет выходной, а в четверг, когда в Киев вернутся игроки сборных, команда проведет тренировку в общем составе.