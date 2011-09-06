Адамек проиграл Кличко «бой взглядом»

Польский боксер Томаш АДАМЕК на пресс-конференции в понедельник проиграл традиционный „бой взглядом” чемпиону мира по боксу украинцу Виталию КЛИЧКО.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, боксеры провели встречу с журналистами в польском городе Вроцлав, где 10 сентября состоится их поединок за титул чемпиона мира по версии WBC.

„АДАМЕК первым повернул голову и даже не увидел очередного красноречивого взгляда соперника”, - отмечают польские СМИ.

Польский боксер заявил, что намерен победить в бое с В.КЛИЧКО. „Никогда не думаю, что закончу бой в третьем или пятом раунде, хочу только выигрывать (...) Было время на подготовку, теперь пришло время боя. Нечего ждать, если должен быть чемпионом, то буду им сейчас”, - сказал Т.АДАМЕК.

По словам боксера, он готов к нелегкому поединку с В.КЛИЧКО.

В свою очередь, В.КЛИЧКО отметил, что считает Т.АДАМЕКА более сильным противником, чем британец Дэвид ХЭЙ, которого украинец победил по очкам в июле этого года. „Знаю Томаша, он очень амбициозный, быстрый и техничный”, - сказал В.КЛИЧКО.

Он также отметил, что оценивает свои шансы на победу как 50 на 50, добавив, что приложит все усилия, чтобы выиграть бой. „Это будет не поединок, а битва”, - отметил В.КЛИЧКО.

Завтра во Вроцлаве состоится открытая для журналистов тренировка боксеров, а в пятницу - официальное взвешивание.

Бой В.КЛИЧКО и Т.АДАМЕКА за титул чемпиона по версии WBC состоится 10 сентября 2011 года на муниципальном стадионе Вроцлава (Польша).