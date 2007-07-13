Платини предложил объединить в суперлигу футбольные клубы России и Украины

История противостояния Леннарта Юханссона и Мишеля Платини в борьбе за пост босса УЕФА еще свежа в памяти. Потому признание шведа, что после избрания француз ведет себя по отношению к нему благородно и регулярно с ним советуется, приятно удивило. А то, что последовало за этим признанием, "способно стать сенсацией даже не российского - европейского масштаба", - пишет Спорт-Экспресс

"Один из вопросов напрямую касается стран бывшего Советского Союза, - заявил Леннарт Юханссон в интервью газете . - Платини выдвинул идею объединить лучшие клубы России и Украины в суперлигу. У меня возник по этому поводу ряд вопросов. Что будет с остальными клубами, не топ-уровня, которые не попадут в эту лигу? Как будут определяться чемпионы отдельных стран и участники Лиги чемпионов от них? Ответов на эти вопросы президент УЕФА еще не имел - пока это только общая идея.

Я сказал Платини: "В исполкоме УЕФА есть представитель Украины мистер Суркис и представитель России мистер Колосков. Они-то и должны тщательно продумать проект и представить его на рассмотрение исполкома. Думаю, что это не за горами".