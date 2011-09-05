Сборную Украины по биатлону лишили серебра ЧМ-2011

Биатлонистки сборной Украины лишены серебряных медалей, завоеванных в эстафетной гонке на чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске. Такое решение принято в связи с дисквалификацией украинки Оксаны ХВОСТЕНКО, уличенной в употреблении допинга. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

Решение о дисквалификации О.ХВОСТЕНКО было обнародовано 11 августа. Украинка не стала подавать апелляцию, и это решение стало окончательным.

Серебряная медаль украинской команды перешла француженкам. Бронза досталась команде Беларуси, которая заняла в эстафете четвертое место. Золотые медали выиграли немецкие биатлонистки.

Допинг-проба О.ХВОСТЕНКО, взятая после эстафетной гонки, состоявшейся в марте 2011 года, дала положительный результат на содержание стимулятора эфедрина, запрещенного в соревновательный период.

Как выяснилось, перед стартом украинка, которую мучил кашель, выпила рекомендованный врачом сироп "Бронхолитин". О том, что этот сироп содержит эфедрин, О.ХВОСТЕНКО не знала.

IBU признал украинку виновной в употреблении допинга, однако принял во внимание ее объяснения, и дисквалифицировал О.ХВОСТЕНКО не на два года (обычный срок дисквалификации за допинговые нарушения), а на один год - до 12 марта 2012 года. При этом сама спортсменка после ЧМ-2011 закончила карьеру.

Решение IBU лишить Украину серебряных медалей повлияло на общий зачет Кубка наций. В нем украинская команда опустилась с четвертого на шестое место, пропустив вперед Францию и Норвегию. Это означает, что в женских соревнованиях Кубка мира сборная Норвегии сможет выставлять по шесть биатлонисток, в то время как украинская команда - только по пять. Кроме того, сборная Украины должна будет вернуть IBU серебряные медали и призовые деньги.