Динамо, Шахтер и Днепр попали в топ-10 самых расточительных клубов Европы

Клубы украинской Премьер-лиги в летнее межсезонье охотнее покупали новых футболистов, чем продавали своих.

По данным популярного портала transfermarkt.de, наши клубы потратили минувшим летом 45 млн. 445 тыс. евро. Активнее других на рынке поработало киевское "Динамо", потратившее 15,5 млн. евро. Чуть хуже показатели - у "Шахтера" (14,4 млн. евро) и "Днепра" (10,875 млн. евро).

Отметим, что представители УПЛ попали в десятку самых покупающих. Для сравнения - самыми расточительными стали клубы английской Премьер-лиги, потратившие на трансферном рынке почти 557 млн. евро.

Что до продаж, то общими усилиями украинские клубы заработали 24 млн. 520 тыс. евро (чуть больше, чем команды вторых дивизионов Чили и Аргентины). Львиная доля приходится на счет "Динамо" - 19,7 млн.евро. Самый дорогой трансфер, соответственно, - продажа в "Рубин" Романа Еременко, которая оценена в 13 млн. евро. "Днепр" за счет трансфера Евгения Селезнева заработал 2,5 млн. евро.

Gazeta.ua