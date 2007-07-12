Виталий Кличко встретится с Джамилем Маклайном 16 июля в Мюнхене

Украинский супертяжеловес Виталий Кличко, возвращающийся в бокс после 2,5-годичного перерыва, 16 июля на мюнхенской арене "Олимпиахалле" встретится на пресс-конференции со своим будущим соперником - американцем Джамилем Маклайном, информирует официальный сайт братьев Кличко. Сам бой Кличко-старшего и Маклайна пройдет 22 сентября на той же арене.

"Моя пресс-конференция с Джамилем Маклайном будет не только началом моего пути к самому поединку. Это будет начало моего пути к тому, чтобы вернуть себе титул чемпиона мира", - говорится в комментарии Виталия.

Свой последний поединок на ринге Кличко-старший провел 11 декабря 2004 года в Лас-Вегасе против Дэнни Уильямса, напоминает РИА "Новости". Бой завершился его победой техническим нокаутом. Всего у боксёра 35 побед (из них 34 - нокаутом) при двух поражениях в 37 боях.

9 ноября 2005 года Кличко-старший добровольно сложил с себя чемпионство по версии WBC из-за очередной травмы, которая помешала ему выйти на поединок с претендентом на титул Хасимом Рахманом в третий раз за год.

В свою очередь, Маклайн в своем последнем бою 20 января 2007 года уступил россиянину Николаю Валуеву техническим нокаутом.