Виталий Кличко встретится с Джамилем Маклайном 16 июля в Мюнхене
Пока - на пресс-конференции
|Виталий Кличко
"Моя пресс-конференция с Джамилем Маклайном будет не только началом моего пути к самому поединку. Это будет начало моего пути к тому, чтобы вернуть себе титул чемпиона мира", - говорится в комментарии Виталия.
Свой последний поединок на ринге Кличко-старший провел 11 декабря 2004 года в Лас-Вегасе против Дэнни Уильямса, напоминает РИА "Новости". Бой завершился его победой техническим нокаутом. Всего у боксёра 35 побед (из них 34 - нокаутом) при двух поражениях в 37 боях.
9 ноября 2005 года Кличко-старший добровольно сложил с себя чемпионство по версии WBC из-за очередной травмы, которая помешала ему выйти на поединок с претендентом на титул Хасимом Рахманом в третий раз за год.
В свою очередь, Маклайн в своем последнем бою 20 января 2007 года уступил россиянину Николаю Валуеву техническим нокаутом.