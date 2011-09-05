В Ялте завершился этап чемпионата мира по нырянию со скал

В Ялте на завершившемся этапе Мировой Серии Red Bull Cliff Diving чемпионом 2011 года коронован британец Гари ХАНТ, а победителем этапа стал россиянин Артем СИЛЬЧЕНКО.

Как сообщили УНИАМН в пресс-службе Red Bull Cliff Diving, 15 тысяч болельщиков собрались на пляже, а также на кораблях, лодках и скалах возле Ласточкиного Гнезда, чтобы приветствовать лучших клифф-дайверов планеты, среди которых - три украинских спортсмена.

«Соревнование стало кульминацией сезона самой престижной серии по клифф-дайвингу и, безусловно, самым грандиозным спортивным событием в Крыму. Украина заняла достойное место на географической карте Мировой Серии», - отметили в пресс-службе.

А.СИЛЬЧЕНКО побил собственный и рекорд Мировой Серии - три десятки за первый прыжок и больше 500 очков он получил за весь етап.

На седьмом завершающем этапе соревнований россиянин впервые за этот год взошел на первую ступеньку подиума, набрав на 50 очков больше действующего Чемпиона Red Bull Cliff Diving 2011 Г.ХАНТА.

Третьим на этапе и в общем зачете стал чех Михал НАВРАТИЛ. Украинцу Александру КУЦЕНКО не хватило всего нескольких баллов до третьего места на крымском этапе.

Стартовав в самом изолированном месте на земле – острове Пасхи, второй этап Мировой Серии состоялся в Мексике, затем соревнования Red Bull Cliff Diving принимали европейские страны: Греция, Франция, Италия. Предпоследний этап состоялся в центре американского мегаполиса Бостона.

И сегодня лучшие клифф-дайверы планеты завершили сезон в Украине на 27 метровой платформе, установленной на сказочном замке Ласточкино Гнездо.