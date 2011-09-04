Всеукраинская велоэстафета началась одновременно по трем маршрутам

По территории Прикарпатья проходит всеукраинская велоэстафета «Спорт для всех объединяет Украину!».

Как передает корреспондент УНИАН, эстафета началась вчера.

Пятьдесят участников всеукраинской велоэстафеты западного маршрута, которые стартовали на границе Черновицкой и Ивано-Франковской областей, приехав в Ивано-Франковск, возложили цветы к памятнику Ивану Франко.

По словам самого старшего участника велотура из Ивано-Франковска, 69-летнего мастера спорта Михаила БОДНАРЕНКО, сейчас велосипедисты, преодолев 100 км по маршруту Снятин – Коломыя - Ивано-Франковск, продолжат следовать на Калуш и Долину и сегодня передадут велоэстафету Закарпатью.

В Ивано-Франковске к всеукраинскому велотуру присоединилось 10 велосипедистов, которые продолжат маршрут до Ужгорода, Львова, Ривне, Житомира и Киева.

Справка УНИАН. Организатором всеукраинской велоэстафеты «Спорт для всех объединяет Украину!» является центр «Спорт для всех» и Министерство образования и науки, молодежи и спорта. Велотур проходит одновременно по трем маршрутам: западному, восточному и южному. Все команды привезут флаги своих областей в столицу, где 10 сентября эстафета финиширует на Майдане Незалежности. Ожидается, что в Киеве встретятся 300 велосипедистов, которые вместе будут отмечать День физической культуры и спорта.

Цель мероприятия – объединение граждан всех регионов Украины вокруг идеи единства и стремления к европейской интеграции путем популяризации здорового образа жизни, привлечения молодежи и широких слоев населения к занятиям физкультурой и спортом.