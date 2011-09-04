Чемпионат Европы по мотокроссу состоится одновременно с Евро-2012

В городе Димитрове Донецкой области в следующем году, во время чемпионата Европы по футболу планируется проведение Чемпионата Европы по мотокроссу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Димитровский городской председатель Руслан ТРЕБУШКИН.

По его словам, для этого в Димитрове к 2012 году намерены открыть трассу для мотокросса, соответствующую самым передовым международным стандартам. «Поэтому строят трассу по всем европейским меркам, с трамплином для фристайла и другими хитростями», - сообщил мэр. По предварительным расчетам, трасса сможет вместить до 50 тысяч зрителей.

Р.ТРЕБУШКИН отметил, что город Димитров, который в нынешнем году отметил свой 100-летний юбилей, сегодня планирует выйти в национальные лидеры по проведению зрелищных соревнований по мотокроссу. Мэр напомнил, что пока в Украине таким титулом обладает только город Черновцы.

Р.ТРЕБУШКИН констатировал, что строительство современной трассы для мотокросса финансируется, главным образом, за счет благотворительных фондов города и области, и точную стоимость строительства городская администрация назовет только после открытия трассы, потому что в проект периодически вносятся изменения, приводящие к корректировке бюджета.