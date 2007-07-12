Три новых игрока киевского Динамо (фото)
18:50, 12 июля 2007Спорт
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Руководство клуба представило их журналистам
Сегодня руководство ФК "Динамо" (Киев) представило журналистам новых игроков
|Новые игроки ФК «Динамо» (Киев) Томислав Бушич (Хорватия), левый полузащитник Майкл (Бразилия) и нападающий Исмаель Бангура (Гвинея) с главным тренером Анатолием Демьяненко
|Исмаель Бангура (нападающий)
|Томислав Бушич (нападающий)
|Майкл (полузащитник)
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