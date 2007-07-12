Три новых игрока киевского Динамо (фото)

18:50, 12 июля 2007
Спорт
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Руководство клуба представило их журналистам

Сегодня руководство ФК "Динамо" (Киев) представило журналистам новых игроков

Новые игроки ФК «Динамо» (Киев) Томислав Бушич (Хорватия), левый полузащитник Майкл (Бразилия) и нападающий Исмаель Бангура (Гвинея)

Новый нападающий киевского ”Динамо” Исмаель Бангура (Гвинея)
Новый нападающий киевского ”Динамо” Томислав Бушич (Хорватия)
Новый левый полузащитник киевского ”Динамо” Майкл (Бразилия)
Фото УНИАН

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