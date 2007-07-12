Виталию Кличко ещё не поздно войти в первую десятку избирательного демблока

Лидер партии "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО не исключает, что в первую десятку блока "Наша Украина – Народная самооборона» может быть включен Виталий КЛИЧКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после заседания политсовета партии.

В.КИРИЛЕНКО заметил, что когда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО говорил о возможности изменения в первой десятке блока, то он имел в виду включение В.КЛИЧКО «как человека, который долгие годы поддерживает демократию в Украине».

При этом В.КИРИЛЕНКО отметил, что такое решение в значительной степени будет зависеть и от самого В.КЛИЧКО.

Отвечая на вопросі журналистов, будут ли в проходную часть списка блока включены те депутаты-«нашеукраинцы», которые добровольно сложили с себя депутатские полномочия, В.КИРИЛЕНКО сказал: «Те, кто выполнил решение фракции и решение партии о досрочном прекращении полномочий, имеют все основания для того, чтобы политсовет партии и блока рассмотрел вопрос их пребывания в проходной части списка».

При этом председатель «Нашей Украины» выразил мнение, что совет партии и блока поддержит вопрос относительно включения этих депутатов в проходную часть списка.

В.КИРИЛЕНКО также сообщил, что во время сегодняшнего заседания политсовета партии были обсуждены принципы формирования избирательного списка. В частности, по его словам, принято решение, что в проходную часть списка будут включены представители всех регионов Украины. Кроме того, по его словам, будет учитываться профессиональная деятельность кандидатов.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что еще одним принципом формирования списка является разделение власти и бизнеса. «Все должны сконцентрироваться на профессиональной парламентской деятельности», - сказал лидер партии.

Как сообщал УНИАН, 5 июля 10 партий подписали Декларацию объединения демократических сил, формирования единого избирательного блока и единой политической партии. Решение идти на выборы вместе приняли: «Наша Украина», «Вперед, Украина!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Европейская партия, «Пора», КУН, Партия защитников Отечества.

Первая десятка избирательного списка блока на сегодня выглядит так: Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Ольга ГЕРАСИМЮК, Виктор БАЛОГА, Ксения ЛЯПИНА, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Владимир АРЬЕВ.