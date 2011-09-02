Премьер-лига наказала «Динамо» крупным штрафом

Действия фанатов "Динамо" во время игры с "Карпатами" Дисциплинарный комитет Премьер-лиги оценил в 100 тысяч гривен штрафа и возможный матч за пустых трибун.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Согласно сообщению, киевское "Динамо" заверило Премьер-лигу, что провело внутреннее расследование эпизода и пути решения проблемы были найдены.

Дисциплинарный комитет Премьер-лиги принял решение, что "в случае повторения будет автоматически применена предусмотренная санкция, а именно проведение матча без болельщиков".

Также "Динамо" должно заплатить штраф в 100 тысяч гривен в течение 7 дней, но может обжаловать решение УПЛ течение 24 часов с момента получения.

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