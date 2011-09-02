Беланов: Некоторые игроки приехали в «Динамо» клеить дурака

Половина игроков киевского "Динамо" приехали в команду лишь зарабатывать деньги, а другая половина нарушает спортивный режим.

Об этом в интервью газете "Экспресс" рассказал экс-игрок "Динамо" Игорь Беланов.

"Дошло до того, что некоторые игроки приехали в "Динамо", извините, клеить дурака. Эти ребята опустили клуб до недопустимо низкого уровня. Где то "Динамо", которого все боялись?! От самого названия у соперников колена тряслись! А сейчас нам забивают по четыре гола в двух матчах. И кто? Не "Барселона", не "Реал", а "Рубин"! Что же это такое?! Куда делся динамовский футбол? Должен быть скоростной, мобильный, постоянный прессинг. Но такого футбола нет уже десять лет.

Во времена Лобановского футболисты не бегали по полю - они летали! А зрители любили смотреть на эти полеты. По 100 тысяч на трибунах было. А теперь 15 тысяч собирается.

Будет игра - будет зритель. А где возьмется игра, если половина команды приехала в Киев только для того, чтобы заработать деньги? Им безразлична судьба "Динамо"! Они не понимают, где находятся. Они даже языка нашего не хотят учить! Ну, а вторая половина нарушает спортивный режим", - рассказал Беланов.

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