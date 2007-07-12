Бриггс: Кличко боксировал с покойником

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Шэннон Бриггс хочет встретиться с обладателем титула IBF в этом весе украинцем Владимиром Кличко, так как считает себя единственным оставшимся американским супертяжеловесом, который может вернуть чемпионские титулы обратно в США, сообщает AllBoxing.ru

В своем последнем поединке Бриггс уступил свой чемпионский пояс российскому боксеру Султану Ибрагимову, но американец настаивает на том, что он был совершенно не готов к этому бою и был просто вынужден выйти на ринг. «Я преследовал Кличко, вызывал его на бой, делал все возможное, чтобы выйти против него, но этого не произошло, — заявил Бриггс, который в прошлом году был одним из кандидатов в соперники Кличко. — Я вышел на свой предыдущий бой с пневмонией и астмой, и провел двенадцать раундов против боксера, которого называли ужасным нокаутером. Я был не в форме перед этим боем, я не мог тренироваться, не мог спарринговать, я ничего не мог делать. Я считаю себя лучшим супертяжеловесом в мире, и, честно говоря, я единственный кто может сейчас вернуть чемпионский титул в США. Я смотрел бой бывшего проспекта и молодого боксера Монте Барретта, и он был нокаутирован. Это сделало меня единственным супертяжеловесом, который может в настоящее время победить этих парней».

Бриггс также подверг критике недавно состоявшийся поединок Кличко против Леймона Брюстера, заявив, что его соотечественник был не готов к бою из-за долгого перерыва в выступлениях. «Кличко встретился с Брюстером после того, как последний не был в ринге вероятно уже два года и не провел разминочного поединка, — сказал Бриггс. — Он боксировал с покойником. Почему он встретился именно с Брюстером? Потому что он знал, что Брюстер не будет готов к бою. Он знал, чего ему ждать от Брюстера, который даже не думал о бое. Это видно с самых первых секунд поединка».