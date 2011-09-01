Табачнику дадут 4 миллиарда долларов

Кабинет министров Украины утвердил концепцию общегосударственной целевой социальной программы развития физической культуры и спорта на 2012-2016 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК.

По словам министра, на эту программу будет выделено 32 млрд. грн. «Это колоссальные средства», - отметил Д.ТАБАЧНИК.