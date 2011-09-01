Табачнику дадут 4 миллиарда долларов
04:21, 01 сентября 2011Спорт
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Правительство утвердило концепцию
Кабинет министров Украины утвердил концепцию общегосударственной целевой социальной программы развития физической культуры и спорта на 2012-2016 годы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК.
По словам министра, на эту программу будет выделено 32 млрд. грн. «Это колоссальные средства», - отметил Д.ТАБАЧНИК.
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