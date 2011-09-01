Украинские баскетболисты упустили победу в матче с Россией

Центровой сборной Украины и "Юты Джаз" Кирилл Фесенко, заявил агентству "Р-Спорт", что украинские баскетболисты упустили победу в матче против российской сборной.

Сборная России одержала победу со счетом 73:64 в матче первого группового этапа чемпионата Европы, проходящего в Литве.

"Наш "синдром второй половины" опять сыграл с нами злую шутку. Мы свое небольшое преимущество не смогли удержать и упустили победу. Силы были на равных, и Украина могла выиграть. Проиграли России пока ребята молодые, где-то перенервничали, где-то пара ошибок", - приводит слова Фесенко РИА Новости.

Центровой не видит суперзвезд в составе команд соперников по подгруппе (Россия, Болгария, Бельгия, Словения и Грузия). "Уверен, что мы можем играть с любым соперником, который в нашей подгруппе. Не вижу никаких суперзвезд", - продолжил собеседник агентства.

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Все результаты

Группа A

Испания – Польша 83:78

Турция – Португалия 79:56

Литва – Великобритания 80:69

Группа B Сербия – Италия 80:68

Франция – Латвия 89:78

Германия – Израиль 91:64

Группа C

Черногория – Македония 70:65 (в овертайме)

Греция – Босния и Герцеговина 76:67

Хорватия – Финляндия 84:79

Группа D Грузия – Бельгия 81:59

Словения – Болгария 67:59

Россия – Украина 73:64