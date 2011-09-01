Украинские баскетболисты упустили победу в матче с Россией
Первая игра чемпионата Европы
Центровой сборной Украины и "Юты Джаз" Кирилл Фесенко, заявил агентству "Р-Спорт", что украинские баскетболисты упустили победу в матче против российской сборной.
Сборная России одержала победу со счетом 73:64 в матче первого группового этапа чемпионата Европы, проходящего в Литве.
"Наш "синдром второй половины" опять сыграл с нами злую шутку. Мы свое небольшое преимущество не смогли удержать и упустили победу. Силы были на равных, и Украина могла выиграть. Проиграли России пока ребята молодые, где-то перенервничали, где-то пара ошибок", - приводит слова Фесенко РИА Новости.
Центровой не видит суперзвезд в составе команд соперников по подгруппе (Россия, Болгария, Бельгия, Словения и Грузия). "Уверен, что мы можем играть с любым соперником, который в нашей подгруппе. Не вижу никаких суперзвезд", - продолжил собеседник агентства.
***
Все результаты
Группа A
Испания – Польша 83:78
Турция – Португалия 79:56
Литва – Великобритания 80:69
Группа BСербия – Италия 80:68
Франция – Латвия 89:78
Германия – Израиль 91:64
Группа C
Черногория – Македония 70:65 (в овертайме)
Греция – Босния и Герцеговина 76:67
Хорватия – Финляндия 84:79
Группа DГрузия – Бельгия 81:59
Словения – Болгария 67:59
Россия – Украина 73:64