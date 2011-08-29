Болельщика "Динамо" допрашивают как свидетеля, но дальше - как пойдет

В столичной милиции отрицают, что болельщик футбольного клуба «Динамо» (Киев) задержан милицией Печерского райуправления столицы за выкрикивание на стадионе во время матча 7 августа между «Динамо» и ФК «Карпаты» лозунга: «Спасибо жителям Донбасса за….».

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в г. Киеве, молодой человек 1983 г. р. был вызван для дачи объяснений по уголовному делу относительно нанесения телесных повреждений 45-летнему стюарду, который обеспечивал правопорядок на стадионе во время матча между футбольными клубами «Динамо» (Киев) и «Карпаты» (Львов).

«Он вызван в качестве свидетеля для дачи показаний по делу, но не исключено, что он также мог принимать участие в инциденте», - сказали в ОСО, заверив при этом, что «никаких политических мотивов в этом вызове нет».

Сегодня «Украинская правда» сообщила, что болельщик киевского "Динамо" Андрей КОРИНОВСКИЙ более пяти часов находится на допросе в Печерском райуправлении МВД.

Как заявил изданию представитель болельщиков киевского "Динамо" Евгений ЩЕЛКУНОВ, он получил Смс от А.КОРИНОВСКОГО о том, что тот на допросе по факту драки болельщиков и работника стадиона Андрея САЛАМАТОВА, который пытался сорвать баннер с изображением Романа Шухевича во время матча с львовскими "Карпатами".

В то же время, болельщики "Динамо" связывают допрос со скандированием "Спасибо жителям Донбасса...", которое прозвучало на стадионе после инцидента с А.САЛАМАТОВЫМ.

Инцидент с А.САЛАМАТОВЫМ произошел во время матча между ФК "Динамо" - "Карпаты" 7 августа. Позже президент киевского клуба Игорь СУРКИС объявил об увольнении работника стадиона, который ранее активно заявлял о своих антиукраинских взглядах.