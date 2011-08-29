«Металлист» вдесятером вырвал победу у «Карпат»

Харьковский "Металлист" вырвал победу у львовских "Карпат" в матче восьмого тура чемпионата Украины.

Победный гол на 89-й минуте забил Марко Девич. А за несколько минут до этого Фининьо оставил харьковчан вдесятером, заработав второй "горчичник".

И хотя обе команды в прошлый четверг сыграли повторные матчи плей-офф раунда Лиги Европы, но «очную ставку» провели на довольно высоких скоростях.

"Металлист" открыл счет на 31-й минуте. Клейтон Хавъер мощно пробил в дальний угол после отличной передачи Хосе Сосы.

До конца первого тайма харьковчане имели хорошую возможность увеличить преимущество, но Хонатан Кристальдо, выйдя один на один с Богатиновым, пробил прямехонько во вратаря.

Во втором тайме подопечные Мирона Маркевича имели еще несколько моментов для взятия ворот. Однако львовян сначала спас Богатинов, а после выстрела Хавъера мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной.

А на 83-й минуте хозяева сравняли счет. Кристобаль Маркес отправил мяч в сетку после навеса Михаила Кополовца.

Казалось, что матч так и закончится вничью. Тем более, что гости остались в меньшинстве. Однако Марко Девич воспользовался ошибкой Игоря Ощипко, убежал на свидание с голкипером и выстрелил в дальний угол.

Таким образом, "Металлист" набрал важные три очка и от лидеров чемпионата "Шахтера" и "Динамо" отстает теперь лишь на два очка. А "Карпаты" находятся на предпоследней ступеньке турнирной таблицы.

ТСН